Вводятся ли в Киеве и областях графики отключений света, – рассказали в ДТЭК

16:33, 10 октября 2025
Компания сообщит об отключении только по команде от «Укрэнерго».
В ДТЭК заявили, что в социальных сетях, в частности в Telegram-каналах, распространяются ложные сообщения о графиках отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Компания подчеркнула, что первой сообщит о возможном применении графиков отключений в этих регионах только в случае необходимости и после получения соответствующей команды от «Укрэнерго».

«ВНИМАНИЕ: мы первыми сообщим о возможном применении графиков отключений — только после команды от «Укрэнерго»», — подчеркнули в ДТЭК.

На данный момент информация о графиках отключений, которая массово распространяется в сети, является недостоверной.

