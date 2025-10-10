Вводятся ли в Киеве и областях графики отключений света, – рассказали в ДТЭК

Компания сообщит об отключении только по команде от «Укрэнерго».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ДТЭК заявили, что в социальных сетях, в частности в Telegram-каналах, распространяются ложные сообщения о графиках отключений электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Компания подчеркнула, что первой сообщит о возможном применении графиков отключений в этих регионах только в случае необходимости и после получения соответствующей команды от «Укрэнерго».

«ВНИМАНИЕ: мы первыми сообщим о возможном применении графиков отключений — только после команды от «Укрэнерго»», — подчеркнули в ДТЭК.

На данный момент информация о графиках отключений, которая массово распространяется в сети, является недостоверной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.