Чи вводяться у Києві та областях графіки відключень світла, – розповіли в ДТЕК

16:33, 10 жовтня 2025
Компанія повідомить про відключення лише за командою від «Укренерго».
Чи вводяться у Києві та областях графіки відключень світла, – розповіли в ДТЕК
У ДТЕК заявили, що в соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах, поширюються неправдиві повідомлення про графіки відключень електроенергії в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Компанія наголосила, що першими повідомить про можливе застосування графіків відключень у цих регіонах лише у випадку необхідності та після отримання відповідної команди від «Укренерго».

«УВАГА: ми першими повідомимо про можливе застосування графіків відключень — лише після команди від «Укренерго»», — підкреслили в ДТЕК.

Наразі інформація про графіки відключень, яка масово поширюється в мережі, є недостовірною.

