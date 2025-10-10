Чи вводяться у Києві та областях графіки відключень світла, – розповіли в ДТЕК

Компанія повідомить про відключення лише за командою від «Укренерго».

У ДТЕК заявили, що в соціальних мережах, зокрема в Telegram-каналах, поширюються неправдиві повідомлення про графіки відключень електроенергії в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Компанія наголосила, що першими повідомить про можливе застосування графіків відключень у цих регіонах лише у випадку необхідності та після отримання відповідної команди від «Укренерго».

«УВАГА: ми першими повідомимо про можливе застосування графіків відключень — лише після команди від «Укренерго»», — підкреслили в ДТЕК.

Наразі інформація про графіки відключень, яка масово поширюється в мережі, є недостовірною.

