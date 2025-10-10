Из-за дождя и тумана эффективность отражения российской атаки снизилась на 30%, – Зеленский

Зеленский рассказал, как погодные условия повлияли на отражение ночной атаки России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за метеорологических условий эффективность отражения ночной атаки России уменьшилась на 20–30%.

«Я бы сказал, что я считаю, что метеоусловия где-то уменьшили отражение наши где-то процентов, я считаю, на 20-30. Я думаю, что это дало такой эффект, но тем не менее, если мы можем в течение дня восстановить, почти восстановить водоснабжение, и я думаю, что будут процессы по более позитивным решениям по электричеству», — отметил Зеленский.

По его словам, Россия накапливала ракеты и дроны для атаки, специально дожидаясь дождливой погоды и тумана, которые затрудняют использование авиации.

«Это удар сильный, но он точно не смертельный. Партнеры должны помогать, Америка должна успокоить Путина, партнеры должны не отпускать руки, поддерживать Украину, а украинцы, я считаю, что все правильно делают», — подчеркнул Президент.

