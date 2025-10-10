Практика судів
Через дощ і туман ефективність відбиття російської атаки знизилась на 30%, – Зеленський

21:08, 10 жовтня 2025
Зеленський розповів, як погодні умови вплинули на відбиття нічної атаки Росії.
Через дощ і туман ефективність відбиття російської атаки знизилась на 30%, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через метеорологічні умови ефективність відбиття нічної атаки Росії зменшилася на 20–30%.

«Я б сказав, що я вважаю, що метеомови десь зменшили відбиття наші десь відсотків, я вважаю, на 20-30. Я думаю, що це дало такий ефект, але тим не менш, якщо ми можемо впродовж дня відновити, майже відновити водопостачання, і я думаю, що будуть процеси щодо більш позитивних рішень по електриці», — зазначив Зеленський.

За його словами, Росія накопичувала ракети та дрони для атаки, спеціально чекаючи дощової погоди та туману, які ускладнюють використання авіації.

«Це удар сильний, але він точно не смертельний. Партнери повинні допомагати, Америка повинна вгомонити Путіна, партнери повинні не пускати руки, підтримувати Україну, а українці, я вважаю, що все правильно роблять», — підкреслив Президент.

