Tomahawk и не только – Зеленский обсудил с Трампом поставки ракет

Президент Украины отметил, что 40–60 ракет ATACMS не изменят ситуацию.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом о поставках вооружений.

«Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей последней встречи в Нью-Йорке. Мы говорили не только о Томагавках. Мы говорили о HIMARS, и я упомянул об ATACMS. На самом деле, когда у вас, например, 40, 50 или 60 ATACMS между нами – это ничто», – заявил Зеленский.

