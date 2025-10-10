Tomahawk і не тільки – Зеленський обговорив з Трампом поставки ракет

Президент України зазначив, що 40–60 ракет ATACMS не змінять ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо постачання озброєнь.

«Ми розмовляли з президентом Трампом під час нашої останньої зустрічі в Нью-Йорку. Ми говорили не тільки про Томагавки. Ми говорили про HIMARS, і я згадав про ATACMS. Насправді, коли у вас, наприклад скажімо, 40, 50 або 60 ATACMS між нами – це ніщо», — заявив Зеленський.

