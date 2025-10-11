Практика судов
Пенсионный фонд напомнил, кто имеет право на субсидию на приобретение твердого печного топлива

10:15, 11 октября 2025
Жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого печного бытового топлива назначаются по личному обращению человека один раз в календарный год.
Пенсионный фонд напомнил, кто имеет право на субсидию на приобретение твердого печного топлива
Фото: slovopravdy.com.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, кто имеет право получать субсидию на приобретение твердого печного топлива.

Для людей, которые отапливают жилые помещения исключительно твердым топливом (не имеют централизованного отопления, не используют для этого природный газ или электрическую энергию), законодательством предусмотрена жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого печного бытового топлива.

Право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива имеют семьи, доходы которых не позволяют оплачивать отопление самостоятельно.

Льготой на твердое топливо могут пользоваться отдельные категории граждан (ветераны войны, участники боевых действий, многодетные семьи и другие).

Жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого печного бытового топлива назначаются по личному обращению человека один раз в календарный год.

При этом справку о наличии в жилом помещении печного отопления необходимо предоставлять только в случае оформления льготы (пункт 3-1 Порядка, утвержденного постановлением КМУ от 17.04.2019 № 373).

Для получения субсидии на приобретение твердого топлива информацию о наличии печного отопления необходимо указать в декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением помощи, либо — в упрощенной форме заявления, если оно подается по экспериментальному проекту.

Кроме того, жилищную субсидию или льготу может быть предоставлено и на коммунальные услуги: электроэнергию, водоснабжение, вывоз мусора и т. д.

