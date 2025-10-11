Пенсійний фонд нагадав, хто має право на субсидію на придбання твердого пічного палива

Житлова субсидія та пільга на придбання твердого пічного побутового палива призначаються за особистим зверненням людини один раз на календарний рік.

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, хто має право отримувати субсидію на придбання твердого пічного палива.

Для людей, які опалюють житлові приміщення виключно твердим паливом (не мають централізованого опалення, не використовують для цього природний газ чи електричну енергію), законодавством передбачено житлову субсидію та пільгу на придбання твердого пічного побутового палива.

Право на житлову субсидію на придбання твердого палива мають родини, доходи яких не дозволяють сплачувати за опалення самотужки.

Пільгою на тверде паливо можуть користуватися окремі категорії громадян (ветерани війни, учасники бойових дій, багатодітні сім'ї та інші).

При цьому довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення надавати потрібно лише у випадку оформлення пільги (пункт 3-1 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 № 373). Для отримання субсидії на придбання твердого палива інформацію щодо наявності пічного опалення необхідно зазначити в декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням допомоги, або - у спрощеній формі заяви, якщо вона подається за експериментальним проєктом.

Крім того, житлову субсидію або пільгу може бути надано на комунальні послуги: електроенергію, водопостачання, вивіз сміття тощо.

