Великобритания досрочно передала Украине сотни ракет ПВО

Поставка состоялась на пять месяцев раньше, чем планировалось.

Фото: TrueUA

Великобритания поставила Украине сотни ракет для систем противовоздушной обороны, опередив график на пять месяцев. Об этом сообщили в посольстве Великобритании в Украине.

«Ракеты, изготовленные в рамках программы поддержки со стороны Великобритании, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев раньше запланированного. Это оружие, известное как легкие многоцелевые ракеты (LMM), помогало защищать Украину от угроз с начала незаконного вторжения России в феврале 2022 года», — отметили в посольстве.

В Министерстве обороны Великобритании также сообщили о подготовке к дальнейшему сотрудничеству с украинскими партнерами.

«Великобритания усиливает наше непоколебимое обязательство помогать Украине защититься от незаконного вторжения России. Только в этом году мы потратим 4,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины. Это больше, чем когда-либо ранее», — заявил министр по вопросам оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард.

Он подчеркнул важность сотрудничества для обмена опытом и развития промышленной базы, необходимой для противостояния угрозам и поддержки Украины.

«Последний этап соглашения на сумму 1,6 млрд фунтов позволит дальнейшую интеграцию этих эффективных ракет в систему противовоздушной обороны Украины», — добавили в сообщении.

