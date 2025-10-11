Практика судів
Велика Британія достроково передала Україні сотні ракет ППО

08:52, 11 жовтня 2025
Поставка відбулася на п’ять місяців швидше, ніж планувалося.
Фото: TrueUA
Велика Британія поставила Україні сотні ракет для систем протиповітряної оборони, випередивши графік на п’ять місяців. Про це повідомили в посольстві Британії в Україні.

«Ракети, виготовлені в рамках програми підтримки з боку Великої Британії, використовуються для захисту повітряного простору України та були поставлені на п’ять місяців раніше запланованого. Ця ж зброя, відома як легкі багатоцільові ракети (LMM), допомагала захищати Україну від загроз з початку незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року», — зазначили в посольстві.

У Міністерстві оборони Великої Британії також повідомили про підготовку до подальшої співпраці з українськими партнерами.

«Велика Британія посилює наше непохитне зобов’язання допомагати Україні захиститися від незаконного вторгнення Росії. Тільки цього року ми витратимо 4,5 млрд фунтів на військову підтримку України. Це більше, ніж будь-коли раніше», — заявив міністр з питань оборонної готовності та промисловості Британії Люк Поллард..

Він підкреслив важливість співпраці для обміну досвідом і розвитку промислової бази, необхідної для протистояння загрозам і підтримки України.

«Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів дозволить подальшу інтеграцію цих ефективних ракет в систему протиповітряної оборони України», — додали в повідомленні.

