Во Львовской области мужчина взламывал аккаунты в Telegram и WhatsApp для продажи в даркнете

22:00, 11 октября 2025
29-летний мужчина планировал сбывать похищенные учетные записи через даркнет.
Житель города Городок организовал схему незаконного заработка, взламывая аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp для их дальнейшей продажи через даркнет.

По данным прокуратуры, с июня по сентябрь 2025 года 29-летний мужчина получал полный доступ к учетным записям пользователей с помощью специального программного обеспечения для похищения конфиденциальной информации. В результате владельцы теряли контроль над своими профилями и информацией, которая через них распространялась.

Подозреваемый планировал продавать похищенные аккаунты на форумах даркнета. На данный момент установлено трое львовян, пострадавших от его действий.

Мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 1, 2 ст. 361 УК Украины). Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных лиц.

