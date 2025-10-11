Во Львовской области мужчина взламывал аккаунты в Telegram и WhatsApp для продажи в даркнете

Житель города Городок организовал схему незаконного заработка, взламывая аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp для их дальнейшей продажи через даркнет.
По данным прокуратуры, с июня по сентябрь 2025 года 29-летний мужчина получал полный доступ к учетным записям пользователей с помощью специального программного обеспечения для похищения конфиденциальной информации. В результате владельцы теряли контроль над своими профилями и информацией, которая через них распространялась.
Подозреваемый планировал продавать похищенные аккаунты на форумах даркнета. На данный момент установлено трое львовян, пострадавших от его действий.
Мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 1, 2 ст. 361 УК Украины). Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных лиц.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.