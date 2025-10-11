Практика судів
На Львівщині чоловік зламував акаунти в Telegram і WhatsApp для продажу в даркнеті

22:00, 11 жовтня 2025
29-річний чоловік планував збувати викрадені облікові записи через даркнет.
Мешканець міста Городок організував схему незаконного заробітку, зламуючи акаунти в месенджерах Telegram і WhatsApp для їх подальшого продажу через даркнет.

За даними прокуратури, з червня по вересень 2025 року 29-річний чоловік отримував повний доступ до облікових записів користувачів за допомогою спеціального програмного забезпечення для викрадення конфіденційної інформації. Внаслідок цього власники втрачали контроль над своїми профілями та інформацією, яка через них поширювалася.

Підозрюваний планував продавати викрадені акаунти на форумах даркнету. Наразі встановлено трьох постраждалих львів’ян від його дій.

Чоловіку повідомлено про підозру за несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 1, 2 ст. 361 КК України). Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних осіб.

