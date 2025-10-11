Как подготовиться к блэкаутам и оставаться на связи – советы

Минцифры дало три ключевые рекомендации для украинцев.

Минцифры поделилось рекомендациями по подготовке к возможным блэкаутам, чтобы эффективно использовать ресурсы и сохранять связь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Совет № 1. Заранее загрузите Карту пунктов несокрушимости в приложении Дия с главного экрана. Это позволит быстро найти ближайшее место, где можно зарядить телефон, подключиться к интернету или связаться с родными, отметили в Минцифры.

Совет № 2. Для стабильного домашнего интернета во время длительных отключений электроэнергии подключайтесь к провайдерам с технологией XPON, которая обеспечивает доступ к сети до 72 часов во время блэкаутов.

«Проверьте, подключил ли ваш провайдер XPON, на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН. Если ваш провайдер уже использует технологию, купите повербанк и подключите его к роутеру и абонентскому терминалу ONU, чтобы обеспечить автономную работу сети», — пояснили в сообщении.

Совет № 3. В случае ухудшения или отсутствия связи из-за перегрузки сети или повреждения станции используйте национальный роуминг, который позволяет подключиться к сети другого доступного оператора.

Как подключиться к национальному роумингу:

Отключите автовыбор сети. На Android: Настройки → Мобильная сеть (или Подключения) → Оператор. На iOS: Параметры → Сотовые данные → Выбор сети.

Найдите и выберите доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.

Если подключение не удалось, попробуйте еще раз или выберите другую сеть.

Проверьте возможность совершения исходящего звонка или отправки SMS.

