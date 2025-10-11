Як підготуватися до блекаутів і залишатися на зв’язку – поради

Мінцифри дало три ключові рекомендації для українців.

Мінцифри поділилося рекомендаціями щодо підготовки до можливих блекаутів, щоб ефективно використовувати ресурси та зберігати зв’язок. Про це повідомила пресслужба відомства.

Порада № 1. Завчасно завантажте Мапу Пунктів незламності в застосунку Дія з головного екрана. Це дозволить швидко знайти найближче місце, де можна зарядити телефон, підключитися до інтернету або зв’язатися з рідними, зазначили в Мінцифри.

Порада № 2. Для стабільного домашнього інтернету під час тривалих відключень електроенергії під’єднуйтесь до провайдерів із технологією XPON, яка забезпечує доступ до мережі до 72 годин під час блекаутів.

«Перевірте, чи підключив ваш провайдер XPON, на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН. Якщо ваш провайдер уже використовує технологію, купіть повербанк і підключіть його до роутера та абонентського термінала ONU, щоб забезпечити автономну роботу мережі», — пояснили в повідомленні.

Порада № 3. У разі погіршення чи відсутності зв’язку через перевантаження мережі або пошкодження станції використовуйте національний роумінг, який дозволяє під’єднатися до мережі іншого доступного оператора.

Як підключитися до національного роумінгу:

Вимкніть автовибір мережі. На Android: Налаштування → Мобільна мережа (або Підключення) → Оператор. На iOS: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі.

Знайдіть і виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL.

Якщо підключення не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

Перевірте можливість здійснення вихідного дзвінка чи надсилання SMS.

