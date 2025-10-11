Практика судов
В Полтавской области судили пенсионерку, которая заказала убийство сожителя дочери за $1500

23:59, 11 октября 2025
Женщину приговорили к 10 годам тюрьмы.
В Полтавской области судили пенсионерку, которая заказала убийство сожителя дочери за $1500
Жительницу Миргородского района Полтавской области приговорили к 10 годам лишения свободы за попытку организовать убийство сожителя своей дочери за 1,5 тысячи долларов США.

Женщину признали виновной в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Конфликт между обвиняемой и ее дочерью, которая состояла в официальном браке, но жила с другим мужчиной, пока ее муж работал за границей, стал мотивом преступления. Не одобряя эти отношения, женщина решила избавиться от сожителя дочери.

В августе 2023 года она дала знакомому 200 долларов задатка, чтобы тот подыскал исполнителей убийства. Однако мужчина сообщил правоохранителям, которые предотвратили преступление, инсценировав убийство. Заказчице предоставили фото «жертвы», после чего она передала остальную сумму — 1,3 тысячи долларов.

Обвиняемая, которая является пенсионеркой и ранее не имела судимостей, свою вину не признала. До вступления приговора в законную силу она будет находиться под стражей.

