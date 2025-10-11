Практика судів
  1. В Україні

На Полтавщині судили пенсіонерку, яка замовила вбивство співмешканця доньки за $1500

23:59, 11 жовтня 2025
Жінку засудили до 10 років в’язниці.
На Полтавщині судили пенсіонерку, яка замовила вбивство співмешканця доньки за $1500
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Жительку Миргородського району Полтавської області засудили до 10 років позбавлення волі за спробу організувати вбивство співмешканця своєї доньки за 1,5 тисячі доларів США. 

Жінку визнали винною за замах на умисне вбивство, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Конфлікт між обвинуваченою та її дочкою, яка перебувала в офіційному шлюбі, але жила з іншим чоловіком, поки її чоловік працював за кордоном, став мотивом злочину. Не схвалюючи ці стосунки, жінка вирішила позбутися співмешканця доньки.

У серпні 2023 року вона дала знайомому 200 доларів завдатку, щоб той підшукав виконавців убивства. Проте чоловік повідомив правоохоронців, які запобігли злочину, інсценувавши вбивство. Замовниці надали фото «жертви», після чого вона передала решту суми — 1,3 тисячі доларів.

Обвинувачена, яка є пенсіонеркою і раніше не мала судимостей, свою вину не визнала. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Полтава

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про посилення заходів державного нагляду за бізнесом

У КАСУ встановлять процедуру скороченого провадження у справах за зверненням органів державного нагляду і контролю до суду щодо вжиття заходів реагування і зобов’язання суб’єктів господарювання допустити посадових осіб органів державного нагляду.

Кіберсили ЗСУ зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців – Верховна Рада схвалила законопроект

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента Володимира Зеленського.

«Ви не орган і не установа системи правосуддя», — між ДСА та Радою суддів України виник новий конфлікт

У Раді суддів України запідозрили, що ДСА таємно проводить «підривну діяльність» проти суддівського самоврядування.

Україна буде далі проводити реформи, не чекаючи рішень Євросоюзу про відкриття переговорних кластерів – Тарас Качка

Лідери ЄС поки не наважилися відкрити переговорні розділи про вступ України, але Україна буде далі проводити реформи, яких вимагають партнери.

Критично важливі підприємства можуть звернутися до Міноборони із запитом про обмеження інформації про них в реєстрах

Механізм обмеження передбачає, що підприємство саме ініціює закриття даних через Міноборони – але порядок обмеження інформації регулює процедуру настільки у загальних рисах, що може спричинити проблеми на практиці .

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України