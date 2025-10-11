На Полтавщині судили пенсіонерку, яка замовила вбивство співмешканця доньки за $1500

Жінку засудили до 10 років в’язниці.

Жительку Миргородського району Полтавської області засудили до 10 років позбавлення волі за спробу організувати вбивство співмешканця своєї доньки за 1,5 тисячі доларів США.

Жінку визнали винною за замах на умисне вбивство, вчинений на замовлення за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Конфлікт між обвинуваченою та її дочкою, яка перебувала в офіційному шлюбі, але жила з іншим чоловіком, поки її чоловік працював за кордоном, став мотивом злочину. Не схвалюючи ці стосунки, жінка вирішила позбутися співмешканця доньки.

У серпні 2023 року вона дала знайомому 200 доларів завдатку, щоб той підшукав виконавців убивства. Проте чоловік повідомив правоохоронців, які запобігли злочину, інсценувавши вбивство. Замовниці надали фото «жертви», після чого вона передала решту суми — 1,3 тисячі доларів.

Обвинувачена, яка є пенсіонеркою і раніше не мала судимостей, свою вину не визнала. До набрання вироком законної сили вона перебуватиме під вартою.

