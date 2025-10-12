В Киеве частично ограничат движение на двух улицах из-за ремонтных работ

Ограничения будут действовать на улицах Юлии Здановской и Оноре де Бальзака.

С 13 по 16 октября, с 8:00 до 18:00, в Голосеевском районе Киева частично ограничат движение по улице Юлии Здановской. Ремонтные работы, ранее запланированные на этой улице, перенесли из-за погодных условий.

Дорожники КП ШЕУ Голосеевского района будут проводить текущий ремонт на участке между домами № 41 и № 47.

Кроме того, 13 октября, с 8:00 до 18:00, частично ограничат движение по улице Оноре де Бальзака в Деснянском районе столицы, сообщили в КК «Киевавтодор».

Ремонтные работы будут проходить на участке от улицы Сержа Лифаря до улицы Константина Данькевича.

