У Києві частково обмежать рух на двох вулицях через ремонтні роботи

Обмеження діятимуть на вулицях Юлії Здановської та Оноре де Бальзака.

Із 13 до 16 жовтня, з 8:00 до 18:00, у Голосіївському районі Києва частково обмежать рух вулицею Юлії Здановської. Ремонтні роботи, раніше заплановані на цій вулиці, перенесли через погодні умови.

Дорожники КП ШЕУ Голосіївського району проводитимуть поточний ремонт на ділянці між будинками № 41 та № 47.

Крім того, 13 жовтня, з 8:00 до 18:00, частково обмежать рух вулицею Оноре де Бальзака в Деснянському районі столиці, повідомили в КК «Київавтодор».

Ремонтні роботи відбуватимуться на ділянці від вулиці Сержа Лифаря до вулиці Костянтина Данькевича.

