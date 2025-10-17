Практика судов
Сколько украинцев считают страну безнадежно коррумпированной: опрос КМИС

12:39, 17 октября 2025
По данным опроса, 56% украинцев уверены, что в Украине действительно ведется борьба с коррупцией.
Согласно результатам опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии, 56% украинцев уверены, что в стране действительно ведётся борьба с коррупцией.

Отмечается, что по состоянию на октябрь 2025 года увеличилось количество граждан, которые с надеждой смотрят на антикоррупционные усилия государства. Однако по сравнению с 2023–2024 годами наблюдалось снижение доли тех, кто положительно оценивает эти процессы: с 59% до 48%. В то же время доля украинцев, считающих коррупцию в Украине глубоко укоренившейся и безнадёжной, выросла с 36% до 47%.

«На данный момент, по состоянию на начало октября 2025 года, 56% украинцев считают, что в Украине действительно предпринимаются попытки бороться с коррупцией. В то же время доля тех, кто считает Украину безнадёжно коррумпированной, составляет 40%. То есть между 2024 и 2025 годами восприятие улучшилось, хотя показатели остаются немного хуже, чем в 2023 году», – говорится в отчёте по результатам опроса.

При этом, говоря о целесообразности критики действий власти, большинство украинцев заявили, что она необходима. Так, только 8% украинцев считают, что власть вообще нельзя критиковать, и доля тех, кто так думает, с 2024 года снизилась с 13%. Напротив, 90% согласны с тем, что критика власти должна присутствовать — рост с 81% по сравнению с 2024 годом.

