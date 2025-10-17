Скільки українців вважають країну безнадійно корумпованою: опитування КМІС

За даними опитування, 56% українців переконані, що в Україні дійсно ведеться боротьба з корупцією.

Відповідно до результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, 56% українців переконані, що в країні дійсно ведеться боротьба з корупцією.

Зазначається, що станом на жовтень 2025 року зросла кількість громадян, які з надією дивляться на антикорупційні зусилля держави. Однак порівняно з 2023–2024 роками, спостерігалося зниження частки тих, хто позитивно оцінює ці процеси: з 59% до 48%. Водночас частка українців, які вважають корупцію в Україні глибоко вкоріненою і безнадійною, зросла з 36% до 47%.

"Наразі, станом на початок жовтня 2025 року, 56% українців вважають, що в Україні є дійсно спроби боротися з корупцією. Водночас частка тих, хто вважає Україну безнадійно корумпованою – 40%. Тобто між 2024 і 2025 роками сприйняття покращилося, хоча показники лишаються трохи гіршими за показники 2023 року", - зазначається у звіті за результатами опитування.

Водночас, говорячи про доцільність критики дій влади, більшість українців заявили що вона необхідна. Так, лише 8% українців вважають, що владу взагалі не можна критикувати, і частка тих, хто так думає, з 2024 року знизилася з 13%. Натомість 90% згодні, що критика влади має бути присутня – ріст з 81% порівняно з 2024 роком.

