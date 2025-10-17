На Закарпатье произошло землетрясение

Вблизи Воловца в Мукачевском районе зафиксировали землетрясение.

В районе Воловца в Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 1,5 балла. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

По классификации, это землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже порога чувствительности.

Напомним, что в Стрыйском районе Львовской области произошло землетрясение магнитудой 3,0.

