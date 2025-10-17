На Закарпатье произошло землетрясение

В районе Воловца в Мукачевском районе Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 1,5 балла. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.
По классификации, это землетрясение относится к неощутимым. Интенсивность колебаний лежит ниже порога чувствительности.
Напомним, что в Стрыйском районе Львовской области произошло землетрясение магнитудой 3,0.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.