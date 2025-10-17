На Закарпатті стався землетрус

Поблизу Воловця у Мукачівському районі зафіксували землетрус.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У районі Воловця у Мукачівському районі Закарпатської області трапився землетрус магнітудою 1,5 бала. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

За класифікацією, цей землетрус належить до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче порогу чутливості.

Нагадаємо, що у Стрийському районі Львівської області стався землетрус магнітудою 3,0.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.