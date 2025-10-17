В Хмельницкой области местные женщины с палками прогнали ТЦК – видео

По данным ТЦК, жительницы села заблокировали автомобиль и разбили стекла, полиция расследует инцидент.

В селе Стриховцы Хмельницкого района между местными жительницами и работниками ТЦК произошел конфликт. Telegram-каналы показали видео, на котором местные прогоняют с палками автомобиль ТЦК, а также разбили лобовое стекло.

В свою очередь, Хмельницкий областной ТЦК уточнил, что группу оповещения одного из отделов районного ТЦК заблокировали во время выезда из села, препятствуя движению служебного транспорта.

В ТЦК заявили, что военнослужащие Сухопутных войск ВСУ действовали в рамках законодательства, вели себя вежливо и корректно. Блокирование автомобиля прекратили сотрудники полиции, которые устанавливают всех причастных к инциденту.

В ТЦК также отметили, что такие действия подлежат правовой оценке по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины («Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований»).

