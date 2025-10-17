На Хмельниччині місцеві жінки з палицями проганяли ТЦК – відео

За даними ТЦК, мешканки села заблокували автомобіль і розбили скло, поліція розслідує інцидент.

У селі Стріхівці Хмельницького району між місцевими мешканками та працівниками ТЦК стався конфлікт. Telegram-канали показали відео, на який місцеві проганяють з палицями автомобіль ТЦК, а також розбили лобове скло.

У свою чергу, Хмельницький обласний ТЦК уточнив, що групу оповіщення одного з відділів районного ТЦК заблокували під час виїзду з села, перешкоджаючи руху службового транспорту.

У ТЦК заявили, що військовослужбовці Сухопутних військ ЗСУ діяли в межах законодавства, поводилися ввічливо та коректно. Блокування автомобіля припинили працівники поліції, які встановлюють усіх причетних до інциденту.

У ТЦК також зазначили, що такі вчинки підлягають правовій оцінці за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України («Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань»).

