В центре Киева группа людей с оружием задержала пассажира автомобиля, видео

В столице на улице Саксаганского неизвестные люди в гражданской одежде задержали пассажира автомобиля.

В Киеве на улице Саксаганского 17 октября неизвестные люди в гражданской одежде остановили автомобиль и, угрожая оружием, задержали мужчину. Видео инцидента опубликовали в «Труха Украина».

Как видно на видео, в руках у одного из мужчин, которые остановили автомобиль, предмет, похожий на пистолет, который он направляет в сторону водителя.

Мужчину, который, предположительно, был пассажиром автомобиля, уложили лицом на асфальт, надевая на руки наручники.

Кроме того, возле машины находятся еще двое людей в гражданском, которые заглядывали на заднее сиденье автомобиля.

В полиции заявили в комментарии ТСН, что пока не имеют информации по этому случаю. Сообщение об инциденте проверяют.

