У центрі Києва група осіб зі зброєю затримала пасажира авто, відео

У столиці на вулиці Саксаганського невідомі люди в цивільному затримали пасажира авто.

У Києві на вулиці Саксаганського 17 жовтня невідомі люди в цивільному зупинили автомобіль і, погрожуючи зброєю, затримали чоловіка. Відео інциденту оприлюднили в «Труха Україна».

Як видно на відео, у руках одного з чоловіків, які зупинили автомобіль — предмет, схожий на пістолет, який він наводить в бік водія.

Чоловіка, який, ймовірно, був пасажиром автомобіля, поклали лицем до асфальту, вдягаючи на руки кайданки.

Крім того, біля автівки знаходяться ще двоє людей у цивільному, які заглядали на заднє сидіння автомобіля.

У поліції заявили у коментарі ТСН, що поки не мають інформації по цьому випадку. Повідомлення про цей інцидент перевіряють.

