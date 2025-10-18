Отпуск до трех лет для обоих родителей: когда это возможно

Каждый ребенок является отдельным основанием для предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Украинское законодательство разрешает одновременное пребывание обоих родителей в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, если речь идет о разных детях. Об этом напомнили в Гоструда.

Например, когда одному ребенку исполнилось 2 года, а другому — всего 2 месяца, мать может оформить отпуск на младшего малыша, тогда как отец — на старшего. Такая возможность предусмотрена тем, что каждый ребенок считается отдельным основанием для предоставления соответствующего социального отпуска.

Для оформления необходимо предоставить свидетельство о рождении и справку о том, что другой родитель не воспользовался этим правом

Может ли бабушка взять отпуск по уходу за ребенком, если родители — ФЛП III группы?

Как отмечают в Гоструда, в такой ситуации бабушка не может получить отпуск по уходу за ребенком, поскольку родители ребенка не являются работниками. Они не находятся в трудовых отношениях и не могут выйти на работу до завершения такого отпуска, что является обязательным условием для его предоставления другому лицу.

Согласно статье 18 Закона Украины «Об отпусках», после окончания декретного отпуска матери или отцу ребенка предоставляется отпуск по уходу за ребенком до трехлетнего возраста.

Такой отпуск может использовать также бабушка, дедушка или другой родственник, фактически ухаживающий за ребенком, но только при условии, что мать или отец — работники и уже вышли на работу.

