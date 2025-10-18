Практика судів
  1. В Україні

Відпустка до трьох років для обох батьків: коли це можливо

00:04, 18 жовтня 2025
Кожна дитина є окремою підставою для надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Українське законодавство дозволяє одночасне перебування обох батьків у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, якщо йдеться про різних дітей. Про це нагадали у Держпраці.

Наприклад, коли одній дитині вже виповнилося 2 роки, а іншій — лише 2 місяці, мати може оформити відпустку на молодшого малюка, тоді як батько — на старшого. Така можливість передбачена тим, що кожна дитина вважається окремою підставою для надання відповідної соціальної відпустки.

Для оформлення необхідно подати свідоцтво про народження та довідку про те, що інший з батьків не скористався цим правом

Чи може бабуся взяти відпустку для догляду за дитиною, якщо батьки — ФОП ІІІ групи?

Як зазначають у Держпраці, у такій ситуації бабуся не може отримати відпустку для догляду за дитиною, оскільки батьки дитини не є працівниками. Вони не перебувають у трудових відносинах і не можуть вийти на роботу до завершення такої відпустки, що є обов’язковою умовою для її надання іншій особі.

Відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки», після закінчення декретної відпустки матері або батьку дитини надається відпустка для догляду за дитиною до трирічного віку.

Таку відпустку може використати також бабуся, дідусь або інший родич, який фактично доглядає за дитиною, але лише за умови, що мати або батько — працівники і вже вийшли на роботу.

