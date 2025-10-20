Практика судов
  1. В Украине

В Киеве суд направил на принудительное лечение мужчину, который из мести бывшей задушил собаку

07:18, 20 октября 2025
28-летнего киевлянина госпитализируют в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением.
В Киеве суд направил на принудительное лечение мужчину, который из мести бывшей задушил собаку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шевченковский районный суд Киева принял решение о принудительном лечении 28-летнего мужчины, который в 2024 году убил щенка своей бывшей девушки после ссоры.

Как сообщила прокуратура, в апреле 2024 года мужчина, поссорившись с бывшей девушкой, бил ее собаку по голове, а затем задушил животное. Владелица нашла мертвого пса в пакете возле мусорного контейнера.

Обвинительный акт против мужчины был составлен по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Проведенные экспертизы показали, что на момент совершения преступления обвиняемый не осознавал своих действий из-за поведенческих нарушений. Суд постановил госпитализировать его в психиатрическое учреждение строгого режима для принудительного лечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Киев животные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бюджетный комитет рекомендовал подать законопроект о спецпенсиях судей и прокуроров, установив единые подходы к выходу на пенсию

Как сообщила Роксолана Пидласа, среди изменений, которые согласовал бюджетный комитет – предложение к Кабмину подать законопроект о специальных пенсиях, которым установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению индексации пенсий на общих условиях.

Верховная Рада отменит закон об обращениях граждан – что примут взамен

Народные депутаты рассмотрят в целом законопроект Кабмина, которым предлагается отменить закон об обращениях граждан и изложить порядок обращений в органы власти в другой редакции – эксперты предупредили о рисках сужения прав.

Законопроект о бюджете на 2026 год допускает управление государственными расходами «в ручном режиме» – вывод бюджетного комитета

Бюджетный комитет в своем заключении на проект бюджета-2026 отметил, что им допускается возможность управления государственными расходами «в ручном режиме», без соответствующего экономического обоснования направлений и объемов распределения бюджетных средств.

Государство будет видеть данные о месте жительства и движении средств на счетах граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Банки по запросу Налоговой службы будут раскрывать данные об операциях по счетам подотчетных продавцов, а цифровые платформы должны будут передавать данные об их месте жительства.

Верховный Суд высказался относительно оснований проведения обыска без санкции суда по коррупционным делам

В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что протокол обыска является недопустимым доказательством вследствие отсутствия определения следственного судьи и неотложности, нарушения адвокатских гарантий из-за места его проведения, а также в связи с обращением о предоставлении разрешения на обыск прокурором, а не следователем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України