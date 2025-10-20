В Киеве суд направил на принудительное лечение мужчину, который из мести бывшей задушил собаку

28-летнего киевлянина госпитализируют в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением.

Шевченковский районный суд Киева принял решение о принудительном лечении 28-летнего мужчины, который в 2024 году убил щенка своей бывшей девушки после ссоры.

Как сообщила прокуратура, в апреле 2024 года мужчина, поссорившись с бывшей девушкой, бил ее собаку по голове, а затем задушил животное. Владелица нашла мертвого пса в пакете возле мусорного контейнера.

Обвинительный акт против мужчины был составлен по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины. Проведенные экспертизы показали, что на момент совершения преступления обвиняемый не осознавал своих действий из-за поведенческих нарушений. Суд постановил госпитализировать его в психиатрическое учреждение строгого режима для принудительного лечения.

