У Києві суд направив на примусове лікування чоловіка, який заради помсти колишній задушив собаку

28-річного киянина госпіталізують до психіатричного закладу з посиленим наглядом.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про примусове лікування 28-річного чоловіка, який у 2024 році вбив цуценя своєї колишньої дівчини після сварки.

Як повідомила прокуратура, у квітні 2024 року чоловік, посварившись із колишньою дівчиною, бив її собаку по голові, а потім задушив тварину. Власниця знайшла мертвого пса у пакеті біля смітника.

Обвинувальний акт проти чоловіка було складено за частиною 3 статті 299 Кримінального кодексу України. Проведені експертизи показали, що на момент скоєння злочину обвинувачений не усвідомлював своїх дій через поведінкові порушення. Суд постановив госпіталізувати його до психіатричного закладу суворого режиму для примусового лікування.

