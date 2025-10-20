Во Львове построят церковь с подземной трапезной-укрытием

Во Львове объявили результаты архитектурного конкурса на проектное предложение храма Рождества Христова на улице Ряшевской. Победу одержала архитектурная мастерская «Симметрия», сообщил Львовский городской совет.
Проект храма предусматривает место для вертепа, а под землей — трапезную, которая может служить укрытием, санузлы и лифт для маломобильных лиц. Во дворе планируется обустройство часовни, колокольни и учебного класса.
Авторы-победители отметили, что концепция храма основана на образе пещеры — места рождения Христа. Архитектура сочетает естественные линии, характерные для украинской деревянной сакральной традиции, с современными конструктивными решениями и материалами.
Проект включает экологические решения, в частности сбор дождевой воды, естественную очистку почв и использование покрытия, через которое может проходить вода.
Конкурс объявили в июле. Из 23 зарегистрированных авторских коллективов 17 подали свои проекты.
