Практика судов
  1. В Украине

Во Львове построят церковь с подземной трапезной-укрытием

07:36, 20 октября 2025
Львов выбрал проект нового храма Рождества Христова – победила мастерская «Симметрия».
Во Львове построят церковь с подземной трапезной-укрытием
Фото: city-adm.lviv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове объявили результаты архитектурного конкурса на проектное предложение храма Рождества Христова на улице Ряшевской. Победу одержала архитектурная мастерская «Симметрия», сообщил Львовский городской совет.

Проект храма предусматривает место для вертепа, а под землей — трапезную, которая может служить укрытием, санузлы и лифт для маломобильных лиц. Во дворе планируется обустройство часовни, колокольни и учебного класса.

Авторы-победители отметили, что концепция храма основана на образе пещеры — места рождения Христа. Архитектура сочетает естественные линии, характерные для украинской деревянной сакральной традиции, с современными конструктивными решениями и материалами.

Проект включает экологические решения, в частности сбор дождевой воды, естественную очистку почв и использование покрытия, через которое может проходить вода.

Конкурс объявили в июле. Из 23 зарегистрированных авторских коллективов 17 подали свои проекты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бюджетный комитет рекомендовал подать законопроект о спецпенсиях судей и прокуроров, установив единые подходы к выходу на пенсию

Как сообщила Роксолана Пидласа, среди изменений, которые согласовал бюджетный комитет – предложение к Кабмину подать законопроект о специальных пенсиях, которым установить единые подходы по выходу на пенсию и осуществлению индексации пенсий на общих условиях.

Верховная Рада отменит закон об обращениях граждан – что примут взамен

Народные депутаты рассмотрят в целом законопроект Кабмина, которым предлагается отменить закон об обращениях граждан и изложить порядок обращений в органы власти в другой редакции – эксперты предупредили о рисках сужения прав.

Законопроект о бюджете на 2026 год допускает управление государственными расходами «в ручном режиме» – вывод бюджетного комитета

Бюджетный комитет в своем заключении на проект бюджета-2026 отметил, что им допускается возможность управления государственными расходами «в ручном режиме», без соответствующего экономического обоснования направлений и объемов распределения бюджетных средств.

Государство будет видеть данные о месте жительства и движении средств на счетах граждан, которые предоставляют услуги или продают вещи через онлайн-платформы

Банки по запросу Налоговой службы будут раскрывать данные об операциях по счетам подотчетных продавцов, а цифровые платформы должны будут передавать данные об их месте жительства.

Верховный Суд высказался относительно оснований проведения обыска без санкции суда по коррупционным делам

В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что протокол обыска является недопустимым доказательством вследствие отсутствия определения следственного судьи и неотложности, нарушения адвокатских гарантий из-за места его проведения, а также в связи с обращением о предоставлении разрешения на обыск прокурором, а не следователем.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України