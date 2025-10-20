У Львові збудують церкву з підземною трапезною-укриттям

Львів обрав проект нового храму Різдва Христового – перемогла майстерня «Симетрія».

Фото: city-adm.lviv.ua

У Львові оголосили результати архітектурного конкурсу на проектну пропозицію храму Різдва Христового на вулиці Ряшівській. Перемогу здобула архітектурна майстерня «Симетрія», повідомила Львівська міська рада.

Проект храму передбачає місце для вертепу, а під землею — трапезну, яка може слугувати укриттям, санвузли та ліфт для маломобільних осіб. На подвір’ї планується облаштування каплиці, дзвіниці та навчального класу.

Автори-переможці зазначили, що концепція храму базується на образі яскині — місця народження Христа. Архітектура поєднує природні лінії, характерні для української дерев’яної сакральної традиції, із сучасними конструктивними рішеннями та матеріалами.

Проект включає екологічні рішення, зокрема збір дощової води, природне очищення ґрунтів і використання покриття, через яке може проходити вода.

Конкурс оголосили в липні. Із 23 зареєстрованих авторських колективів 17 подали свої проекти.

