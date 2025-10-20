В Украине ожидается изменение погоды от дождей к солнечному потеплению – прогноз погоды на неделю

Укргидрометцентр прогнозирует, что 21-22 октября в Украине начнется осеннее потепление.

Погода в Украине в ближайшие дни будет переменчивой: 20 октября страну охватят дожди и заморозки, но с 22 октября начнется значительное потепление, которое продлится до середины следующей недели. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник, 20 октября, в центральных, северных и восточных областях пройдут дожди, местами сильные. На западе осадков не ожидается, местами будет ясно. Температура днем составит:

в северных областях — от +6 до +9 градусов;

в восточных областях — от +8 до +9 градусов;

в центральных областях — от +7 до +9 градусов;

в южных областях — от +9 до +10 градусов;

в западных областях — от +6 до +9 градусов.

Во вторник, 21 октября, в большинстве регионов ожидается переменная облачность, дожди постепенно будут отступать. Температура днем:

в северных областях — от +6 до +11 градусов;

в восточных областях — от +8 до +10 градусов;

в центральных областях — от +9 до +12 градусов;

в южных областях — от +11 до +12 градусов;

в западных областях — от +6 до +12 градусов.

В среду, 22 октября, осеннее потепление усилится, погода будет преимущественно без осадков. Температура днем:

в северных областях — от +10 до +12 градусов;

в восточных областях — от +9 до +11 градусов;

в центральных областях — от +11 до +13 градусов;

в южных областях — от +15 до +16 градусов;

в западных областях — от +13 до +15 градусов.

В четверг, 23 октября, в Украине будет преобладать солнечная погода без осадков. Температура днем:

в северных областях — от +11 до +13 градусов;

в восточных областях — от +11 до +13 градусов;

в центральных областях — от +12 до +14 градусов;

в южных областях — от +15 до +17 градусов;

в западных областях — от +15 до +17 градусов.

В пятницу, 24 октября, циклон принесет дожди в западные и северные регионы. Температура днем:

в северных областях — от +11 до +13 градусов;

в восточных областях — от +13 до +15 градусов;

в центральных областях — от +12 до +14 градусов;

в южных областях — от +15 до +17 градусов;

в западных областях — от +15 до +17 градусов.

После холодных и дождливых выходных с заморозками, с 21-22 октября в Украине начнется осеннее потепление до +17 градусов, которое продлится несколько дней.

