В Україні очікується зміна погоди від дощів до сонячного потепління – прогноз погоди на тиждень

Укргідрометцентр прогнозує, що 21-22 жовтня в Україні розпочнеться осіннє потепління.

Погода в Україні найближчими днями буде мінливою: 20 жовтня країну охоплять дощі та заморозки, але з 22 жовтня розпочнеться значне потепління, яке триватиме до середини наступного тижня. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 20 жовтня, у центральних, північних і східних областях пройдуть дощі, подекуди сильні. На заході опадів не очікується, місцями буде ясно. Температура вдень становитиме:

у північних областях — від +6 до +9 градусів;

у східних областях — від +8 до +9 градусів;

у центральних областях — від +7 до +9 градусів;

у південних областях — від +9 до +10 градусів;

у західних областях — від +6 до +9 градусів.

У вівторок, 21 жовтня, у більшості регіонів очікується мінлива хмарність, дощі поступово відступатимуть. Температура вдень:

у північних областях — від +6 до +11 градусів;

у східних областях — від +8 до +10 градусів;

у центральних областях — від +9 до +12 градусів;

у південних областях — від +11 до +12 градусів;

у західних областях — від +6 до +12 градусів.

У середу, 22 жовтня, осіннє потепління посилиться, погода буде переважно без опадів. Температура вдень:

у північних областях — від +10 до +12 градусів;

у східних областях — від +9 до +11 градусів;

у центральних областях — від +11 до +13 градусів;

у південних областях — від +15 до +16 градусів;

у західних областях — від +13 до +15 градусів.

У четвер, 23 жовтня, в Україні переважатиме сонячна погода без опадів. Температура вдень:

у північних областях — від +11 до +13 градусів;

у східних областях — від +11 до +13 градусів;

у центральних областях — від +12 до +14 градусів;

у південних областях — від +15 до +17 градусів;

у західних областях — від +15 до +17 градусів.

У п’ятницю, 24 жовтня, циклон принесе дощі в західні та північні регіони. Температура вдень:

у північних областях — від +11 до +13 градусів;

у східних областях — від +13 до +15 градусів;

у центральних областях — від +12 до +14 градусів;

у південних областях — від +15 до +17 градусів;

у західних областях — від +15 до +17 градусів.

Після холодних і дощових вихідних із заморозками, з 21-22 жовтня в Україні розпочнеться осіннє потепління до +17 градусів, яке триватиме кілька днів.

