Митрополита РПЦ Кирилла Покровского подозревают в оправдании российской агрессии — ОГП

11:33, 20 октября 2025
Следствие установило, что митрополит действовал в сговоре с руководством РПЦ, поддерживал агрессию РФ против Украины и распространял пропагандистские послания.
Правоохранители сообщили о подозрении митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу (Леониду Покровскому), который оправдывал агрессию РФ против Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый возглавляет Синодальный отдел Русской православной церкви по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами РФ.

«Эта структура обеспечивает идеологическую поддержку действий российского военно-политического руководства и фактически является связующим звеном между государством, церковью и армией», — подчеркнули в ОГП.

Следователи установили, что Покровский действовал в сговоре с главой Русской православной церкви и другими представителями РПЦ, способствуя подчинению украинских епархий Москве. Кроме того, он создавал систему информационного влияния на верующих на временно оккупированных территориях Украины, распространяя послания о «единстве с Россией» и оправдывая оккупацию.

1 октября 2022 года митрополит Кирилл записал видеообращение, в котором открыто одобрил вооруженную агрессию РФ против Украины. На следующий день это видео было опубликовано на официальном YouTube-канале структурного подразделения РПЦ под названием «Обращение главы Ставропольской митрополии от 1 октября 2022 года».

Также Офис Генпрокурора отмечает, что в июле 2023 года Покровский дал интервью российскому государственному агентству «РИА Новости», в котором повторял кремлевские нарративы о «справедливой войне» и «героических освободителях». Эти высказывания распространялись российскими СМИ, превращая церковную кафедру в инструмент пропаганды.

По данным следствия, своими действиями подозреваемый помогал врагу подрывать суверенитет Украины, формировал у верующих искаженное представление о причинах и последствиях войны, а также оправдывал агрессию под прикрытием религиозной деятельности. 

