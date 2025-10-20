Практика судів
Митрополита РПЦ Кирила Покровського підозрюють у виправданні російської агресії — ОГП

11:33, 20 жовтня 2025
Слідство встановило, що митрополит діяв у змові з керівництвом РПЦ, підтримував агресію РФ проти України та поширював пропагандистські меседжі.
Митрополита РПЦ Кирила Покровського підозрюють у виправданні російської агресії — ОГП
Правоохоронці повідомили про підозру митрополиту Ставропольському та Невинномиському Кирилу (Леоніду Покровському), який виправдовував агресію РФ проти України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний очолює Синодальний відділ російської православної церкви із взаємодії зі збройними силами та правоохоронними органами РФ.

«Ця структура забезпечує ідеологічну підтримку дій російського військово-політичного керівництва та фактично є ланкою між державою, церквою й армією», — наголосили в ОГП.

Слідчі встановили, що Покровський діяв у змові з главою російської православної церкви та іншими представниками рпц, сприяючи підпорядкуванню українських єпархій Москві. Крім того, він створював систему інформаційного впливу на вірян на тимчасово окупованих територіях України, поширюючи меседжі про «єдність з Росією» та виправдовуючи окупацію.

1 жовтня 2022 року митрополит Кирил записав відеозвернення, у якому відкрито схвалив збройну агресію РФ проти України. Наступного дня це відео було оприлюднене на офіційному YouTube-каналі структурного підрозділу рпц під назвою «Обращение главы Ставропольской митрополии от 1 октября 2022 года».

Також Офіс Генпрокурора вказує, що в липні 2023 року Покровський дав інтерв’ю російському державному агентству «РИА Новости», у якому повторював кремлівські наративи про «справедливу війну» та «героїчних визволителів». Ці висловлювання поширювалися російськими медіа, перетворюючи релігійну кафедру на інструмент пропаганди.

За даними слідства, своїми діями підозрюваний допомагав ворогу підривати суверенітет України, формував у вірян викривлене уявлення про причини та наслідки війни, а також виправдовував агресію під прикриттям релігійної діяльності.

