ЕС готов распределить риски для репарационного кредита Украине

Лидеры ЕС планируют финансирование Украины через замороженные активы РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидеры ЕС готовы распределить риски, связанные с предоставлением Украине репарационного кредита, используя замороженные российские активы. Об этом говорится в проекте решения саммита лидеров ЕС, пишет Радио Свобода.

В документе отмечается критическая необходимость дальнейшего финансирования Украины и обещается регулярная и предсказуемая финансовая поддержка в долгосрочной перспективе вместе с партнерами и союзниками. «Европейский совет подчеркивает критическую необходимость обеспечения устойчивости Украины и наличия бюджетных и военных средств для продолжения... противодействия агрессии России... ЕС будет продолжать предоставлять Украине регулярную и предсказуемую финансовую поддержку в долгосрочной перспективе вместе с единомышленниками-партнерами и союзниками», — отмечено в проекте.

В 2025 году ЕС предоставил Украине 20,5 миллиарда евро, а в целом с начала полномасштабного вторжения — 177,5 миллиарда евро. Лидеры ЕС стремятся найти пути для удовлетворения потребностей Украины на следующие два года. Еврокомиссию призывают разработать предложения по постепенному использованию остатков наличных средств, связанных с замороженными российскими активами, в соответствии с законодательством ЕС, международным правом и с учетом солидарности и распределения рисков.

До сих пор страны G7 использовали для помощи Украине доходы от замороженных российских активов, избегая использования самой наличности из-за финансовых рисков, в частности дестабилизации евро, и возможных судебных исков из Москвы. Бельгия, где в депозитарии Euroclear хранится более 180 миллиардов евро российских активов, не возражает против их использования для финансирования Украины, но настаивает на распределении рисков между странами ЕС, поскольку эта сумма составляет треть ВВП Бельгии. Бельгия также подчеркивает необходимость использования активов, хранящихся в других странах G7, — не менее 80 миллиардов евро.

Лидеры ЕС обязуются держать российские активы замороженными, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует убытки Украине. Однако в проекте решения не упоминаются санкции, которые необходимо продлевать каждые полгода для сохранения замороженного состояния активов. Ранее Еврокомиссия предлагала перейти от принципа единогласия к квалифицированному большинству, чтобы избежать возможного вето Венгрии.

«Активы России должны оставаться заблокированными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный ее войной», — указано в проекте.

ЕС подтверждает поддержку территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, осуждает российские атаки на энергетическую инфраструктуру и констатирует отсутствие у России политической воли к содержательным переговорам. «Несмотря на постоянные дипломатические усилия США и Европы, направленные на мир, Россия усилила интенсивность своих ракетных ударов и ударов беспилотниками по Украине..., демонстрируя таким образом отсутствие у России реальной политической воли прекратить свою агрессивную войну и начать содержательные мирные переговоры. Европейский совет вновь призывает Россию согласиться на полное, безусловное и немедленное прекращение огня», — говорится в документе.

Лидеры ЕС обязуются оказывать давление на Россию, чтобы заинтересовать ее в мире, упоминая 19-й пакет санкций. Однако его принятие до саммита остается под вопросом из-за блокировки Словакией. «Европейский совет призывает к скорейшему принятию 19-го пакета санкций. Европейский совет также подчеркивает важность дальнейшей координации с партнерами G7 в отношении санкций и усиления мер против обхода», — отмечается в проекте.

ЕС поддерживает мир в Украине на основе принципов Устава ООН и международного права, обещает работать в рамках Коалиции желающих для обеспечения гарантий безопасности Украины после войны и подчеркивает необходимость ускорения поставок систем ПВО и крупнокалиберных боеприпасов. «Крайне важно ускорить работу по дальнейшей поддержке, развитию и инвестированию в оборонную промышленность Украины, в частности путем создания украинского оборонного производства в государствах-членах, а также углубить ее сотрудничество и интеграцию с европейской оборонной промышленностью, опираясь на уникальный опыт и ноу-хау Украины», — говорится в проекте решения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.