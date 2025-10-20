ЄС готовий розподілити ризики для репараційного кредиту Україні

Лідери ЄС планують фінансування України через заморожені активи РФ.

Лідери ЄС готові розподілити ризики, пов’язані з наданням Україні репараційного кредиту, використавши заморожені російські активи. Про це йдеться в проекті рішення саміту лідерів ЄС, пише Радіо Свобода.

У документі наголошується на критичній необхідності подальшого фінансування України та обіцяється регулярна і передбачувана фінансова підтримка в довгостроковій перспективі разом із партнерами та союзниками. «Європейська рада підкреслює критичну необхідність забезпечення стійкості України і наявності бюджетних і військових засобів для продовження… протидії агресії Росії… ЄС продовжуватиме надавати Україні регулярну та передбачувану фінансову підтримку в довгостроковій перспективі разом з однодумцями-партнерами і союзниками», — зазначено в проекті.

У 2025 році ЄС надав Україні 20,5 мільярда євро, а загалом від початку повномасштабного вторгнення — 177,5 мільярда євро. Лідери ЄС прагнуть знайти шляхи для задоволення потреб України на наступні два роки. Єврокомісію закликають розробити пропозиції щодо поступового використання залишків готівки, пов’язаних із замороженими російськими активами, відповідно до законодавства ЄС, міжнародного права та з урахуванням солідарності й розподілу ризиків.

Досі країни G7 використовували для допомоги Україні прибутки від заморожених російських активів, уникаючи використання самої готівки через фінансові ризики, зокрема дестабілізації євро, та можливі судові позови з Москви. Бельгія, де в депозитарії Euroclear зберігається понад 180 мільярдів євро російських активів, не заперечує проти їхнього використання для фінансування України, але наполягає на розподілі ризиків між країнами ЄС, оскільки ця сума становить третину ВВП Бельгії. Бельгія також підкреслює необхідність використання активів, що зберігаються в інших країнах G7, — щонайменше 80 мільярдів євро.

Лідери ЄС зобов’язуються тримати російські активи замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує збитки Україні. Проте в проекті рішення не згадуються санкції, які необхідно продовжувати кожні пів року для збереження замороженого стану активів. Раніше Єврокомісія пропонувала перейти від принципу одностайності до кваліфікованої більшості, щоб уникнути можливого вето Угорщини.

«Активи Росії повинні залишатися заблокованими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України і не компенсує їй збитки, завдані її війною», — зазначено в проекті.

ЄС підтверджує підтримку територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, засуджує російські атаки на енергетичну інфраструктуру та констатує відсутність у Росії політичної волі до змістовних переговорів. «Попри постійні дипломатичні зусилля США і Європи, спрямовані на мир, Росія посилила інтенсивність своїх ракетних ударів й ударів безпілотниками по Україні…, демонструючи таким чином відсутність у Росії реальної політичної волі припинити свою агресивну війну і розпочати змістовні мирні переговори. Європейська рада знову закликає Росію погодитися на повне, безумовне і негайне припинення вогню», — сказано в документі.

Лідери ЄС зобов’язуються тиснути на Росію, щоб зацікавити її в мирі, згадуючи 19-й пакет санкцій. Однак його ухвалення до саміту залишається під питанням через блокування Словаччиною. «Європейська рада закликає до швидкого прийняття 19-го пакету санкцій. Європейська рада також підкреслює важливість подальшої координації з партнерами G7 щодо санкцій і посилення заходів проти обходу», — зазначається в проєкті.

ЄС підтримує мир в Україні на основі принципів Статуту ООН і міжнародного права, обіцяє працювати в межах Коаліції охочих для забезпечення гарантій безпеки Україні після війни та наголошує на необхідності прискорення постачання систем ППО й крупнокаліберних боєприпасів. «Вкрай важливо прискорити роботу з подальшої підтримки, розвитку й інвестування в оборонну промисловість України, зокрема шляхом створення українського оборонного виробництва в державах-членах, а також поглибити її співпрацю й інтеграцію з європейською оборонною промисловістю, спираючись на унікальний досвід і ноу-хау України», — йдеться в проекті рішення.

