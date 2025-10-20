Война изменила рынок топлива в Украине – сжиженный газ подешевел почти вдвое

Потребление бензина и дизельного топлива в Украине снизилось на 16-17% после начала войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала полномасштабного вторжения Украина пережила значительное сокращение потребления отдельных видов топлива. Об этом сообщил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

До 2022 года потребление топлива в Украине росло на 5% ежегодно, в частности за счет дизельного топлива. «Было много драйверов, например, «большое строительство». За счет развития дорог мы ежегодно добавляли по полмиллиона тонн дизтоплива», — отметил Куюн.

Однако с началом войны ситуация резко изменилась. «Мы видим в 2022 году спад, затем небольшое восстановление, даже плато. А сейчас снова фиксируем снижение потребления», — сказал эксперт. По его данным, рынок бензина и дизеля сократился на 16-17%, а рынок сжиженного газа упал на 46%. «Причины очевидны — потеря территорий, миграция населения, падение экономической активности», — пояснил он.

До 2022 года большая часть топлива импортировалась из России и Беларуси. «Если посмотреть на 2021 год, то вся левая часть слайда — это Россия и Беларусь. А сегодня структура совсем другая. Основные поставщики — это Румыния, Польша, Германия, Литва», — рассказал Куюн. Количество стран-поставщиков выросло с 24 до 47, а на заправках появилось топливо из США, Саудовской Аравии и Катара. «Если бы мне в 2020 году сказали, что мы будем продавать топливо из США, я бы не поверил. А сейчас это обыденность», — добавил он.

До войны 98% топлива поставлялось по железной дороге, но после 2022 года структура изменилась. «Сегодня структура стала более равномерной — у нас есть поставки и морем, и автомобилями. Именно бензовозы спасли нас в 2022 году», — отметил Куюн. Парк бензовозов вырос с 1,5 до 6 тысяч единиц, а на границах с ЕС появились новые пункты перевалки топлива. «Мы диверсифицировали не только географию поставок, но и транспортную структуру. Теперь у нас нет зависимости от железной дороги или портов», — подчеркнул эксперт.

По словам Куюна, ключевым моментом стало решение правительства в 2022 году отменить госрегулирование цен. «Это было единственно правильное решение, которое позволило преодолеть кризис. Просто дали возможность всем привозить топливо. И буквально за три месяца мы преодолели самый глубокий кризис в истории», — рассказал он. После насыщения рынка конкуренция усилилась, наценки снизились, а количество импортеров сократилось, но остается больше, чем в 2021 году. «Сегодня в Украине 148 импортеров дизельного топлива, тогда как в Польше только десять», — уточнил Куюн.

Он опроверг опасения по поводу монополизации рынка. «Видим, что среди крупнейших поставщиков и сетей — OKKO, WOG, UPG, «Укрнафта» и оптовые компании. Всего 148 компаний. О какой монополии может идти речь?» — отметил эксперт.

Куюн подчеркнул, что главным достижением рынка после 2022 года стала диверсификация поставок и способность быстро адаптироваться к кризисам. «Мы стали более гибкими, и это оптимальная модель для страны в состоянии войны», — подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.