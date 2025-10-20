Війна змінила ринок пального в Україні – скраплений газ впав майже удвічі

Споживання бензину і дизелю в Україні знизилося на 16-17% після початку війни.

З початку повномасштабного вторгнення Україна зазнала значного скорочення споживання окремих видів пального. Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

До 2022 року споживання пального в Україні зростало на 5% щороку, зокрема за рахунок дизельного пального. «Багато було драйверів, наприклад, «велике будівництво». За рахунок розвитку доріг ми щороку додавали по пів мільйона тонн дизпального», — зазначив Куюн.

Проте з початком війни ситуація різко змінилася. «Ми бачимо 2022 року спад, потім невелике відновлення, навіть плато. А зараз знову фіксуємо зниження споживання», — сказав експерт. За його даними, ринок бензину і дизелю скоротився на 16-17%, а ринок скрапленого газу впав на 46%. «Причини очевидні — втрата територій, міграція населення, падіння економічної активності», — пояснив він.

До 2022 року більшість пального імпортувалася з Росії та Білорусі. «Якщо подивитися на 2021 рік, то вся ліва частина слайду — це Росія та Білорусь. А сьогодні структура зовсім інша. Основні постачальники — це Румунія, Польща, Німеччина, Литва», — розповів Куюн. Кількість країн-постачальників зросла з 24 до 47, а на заправках з’явилося пальне зі США, Саудівської Аравії та Катару. «Якби мені у 2020 році сказали, що ми будемо продавати пальне зі США, я б не повірив. А зараз це буденність», — додав він.

До війни 98% пального постачалося залізницею, але після 2022 року структура змінилася. «Сьогодні структура стала більш рівномірною — маємо постачання і морем, і автомобілями. Саме бензовози врятували нас 2022 року», — зазначив Куюн. Парк бензовозів зріс із 1,5 до 6 тисяч одиниць, а на кордонах із ЄС з’явилися нові пункти перевалки пального. «Ми диверсифікували не лише географію постачання, а й транспортну структуру. Тепер у нас немає залежності від залізниці чи портів», — підкреслив експерт.

За словами Куюна, ключовим моментом стало рішення уряду у 2022 році скасувати держрегулювання цін. «Це була єдина правильна річ, яка дозволила подолати кризу. Просто дали можливість усім привозити пальне. І буквально за три місяці ми подолали найглибшу кризу в історії», — розповів він. Після насичення ринку конкуренція посилилася, націнки знизилися, а кількість імпортерів скоротилася, але залишається більшою, ніж у 2021 році. «Сьогодні в Україні 148 імпортерів дизельного пального, тоді як у Польщі лише десять», — уточнив Куюн.

Він спростував побоювання щодо монополізації ринку. «Бачимо, що серед найбільших постачальників і мережі — OKKO, WOG, UPG, «Укрнафта», і оптові компанії. Загалом 148 компаній. Про яку монополію може йтися?» — зазначив експерт.

Куюн підкреслив, що головним досягненням ринку після 2022 року стала диверсифікація постачання та здатність швидко адаптуватися до криз. «Ми стали більш гнучкими, і це оптимальна модель для країни у стані війни», — підсумував він.

