Практика судів
  1. В Україні

Війна змінила ринок пального в Україні – скраплений газ впав майже удвічі

17:31, 20 жовтня 2025
Споживання бензину і дизелю в Україні знизилося на 16-17% після початку війни.
Війна змінила ринок пального в Україні – скраплений газ впав майже удвічі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З початку повномасштабного вторгнення Україна зазнала значного скорочення споживання окремих видів пального. Про це повідомив директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

До 2022 року споживання пального в Україні зростало на 5% щороку, зокрема за рахунок дизельного пального. «Багато було драйверів, наприклад, «велике будівництво». За рахунок розвитку доріг ми щороку додавали по пів мільйона тонн дизпального», — зазначив Куюн.

Проте з початком війни ситуація різко змінилася. «Ми бачимо 2022 року спад, потім невелике відновлення, навіть плато. А зараз знову фіксуємо зниження споживання», — сказав експерт. За його даними, ринок бензину і дизелю скоротився на 16-17%, а ринок скрапленого газу впав на 46%. «Причини очевидні — втрата територій, міграція населення, падіння економічної активності», — пояснив він.

До 2022 року більшість пального імпортувалася з Росії та Білорусі. «Якщо подивитися на 2021 рік, то вся ліва частина слайду — це Росія та Білорусь. А сьогодні структура зовсім інша. Основні постачальники — це Румунія, Польща, Німеччина, Литва», — розповів Куюн. Кількість країн-постачальників зросла з 24 до 47, а на заправках з’явилося пальне зі США, Саудівської Аравії та Катару. «Якби мені у 2020 році сказали, що ми будемо продавати пальне зі США, я б не повірив. А зараз це буденність», — додав він.

До війни 98% пального постачалося залізницею, але після 2022 року структура змінилася. «Сьогодні структура стала більш рівномірною — маємо постачання і морем, і автомобілями. Саме бензовози врятували нас 2022 року», — зазначив Куюн. Парк бензовозів зріс із 1,5 до 6 тисяч одиниць, а на кордонах із ЄС з’явилися нові пункти перевалки пального. «Ми диверсифікували не лише географію постачання, а й транспортну структуру. Тепер у нас немає залежності від залізниці чи портів», — підкреслив експерт.

За словами Куюна, ключовим моментом стало рішення уряду у 2022 році скасувати держрегулювання цін. «Це була єдина правильна річ, яка дозволила подолати кризу. Просто дали можливість усім привозити пальне. І буквально за три місяці ми подолали найглибшу кризу в історії», — розповів він. Після насичення ринку конкуренція посилилася, націнки знизилися, а кількість імпортерів скоротилася, але залишається більшою, ніж у 2021 році. «Сьогодні в Україні 148 імпортерів дизельного пального, тоді як у Польщі лише десять», — уточнив Куюн.

Він спростував побоювання щодо монополізації ринку. «Бачимо, що серед найбільших постачальників і мережі — OKKO, WOG, UPG, «Укрнафта», і оптові компанії. Загалом 148 компаній. Про яку монополію може йтися?» — зазначив експерт.

Куюн підкреслив, що головним досягненням ринку після 2022 року стала диверсифікація постачання та здатність швидко адаптуватися до криз. «Ми стали більш гнучкими, і це оптимальна модель для країни у стані війни», — підсумував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАБУ викрило голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину-народного депутата Юлію Діденко у недостовірному декларуванні

НАБУ та САП повідомили голові Одеської обласної ради Григорію Діденку та його дружині – народній депутатці Юлії Діденко про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

Бюджетний комітет пропонує відхилити ідею Кабміну окремо оплачувати роботу проектних груп в міністерствах

У Раді не оцінили закладену до бюджету-2026 ідею Кабміну створити у міністерствах проектні групи з окремими правилами виплати винагороди, які буде встановлювати сам Кабмін.

САП оскаржить зменшення застави Богдану Львову з 302 млн грн до 20 млн грн

20 жовтня слідчий суддя ВАКС зменшив заставу Богдану Львову у 15 разів.

Адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав, у разі позову до ексклієнта про невиконання умов договору – РАУ

Якщо адвокат змушений позиватися до колишнього клієнта з приводу невиконання умов договору, то адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав – РАУ надала роз’яснення.

Бюджетний комітет рекомендує виключити з проекту держбюджету на 2026 рік зупинку норм закону про захист добросовісних набувачів майна

У Раді не схвалили пропозицію Кабміну про зупинку на 2026 рік дії норми, за якою суд постановляє рішення про витребування нерухомого майна від добросовісного набувача на користь держави за умови попереднього внесення органом державної влади чи прокурором вартості такого майна на депозитний рахунок суду.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України