Во Львове и Киеве запускают центры ядерной медицины

07:00, 21 октября 2025
В Украине создают центры ядерной медицины для ранней диагностики онкозаболеваний.
Фото: s4visuals/Depositphotos
Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» приобрело современное оборудование для создания центров ядерной медицины, которые будут производить радиофармацевтические препараты — ключевой элемент в диагностике онкологических заболеваний.

Как сообщил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, открытие таких центров расширит доступ украинцев к точной диагностике рака и позволит своевременно начинать лечение.

«После введения в организм радиофармацевтические препараты накапливаются в опухолях и “подсвечивают” их во время сканирования, что позволяет выявлять рак на ранних стадиях. Применение этой технологии в разы повышает шансы на своевременное обнаружение болезни и успешное лечение», — объяснил Радуцкий.

Стоимость оборудования составляет 445 млн грн, которые профинансированы Европейским Союзом в рамках инструмента Ukraine Facility.

Планируется, что первые центры ядерной медицины начнут работу в Киеве — на базе Национального института рака, и во Львове — во Львовском онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре.

Период полураспада радиофармпрепарата составляет всего около 110 минут, поэтому транспортировать их на большие расстояния невозможно. Именно поэтому такие центры обустраиваются непосредственно рядом с кабинетами ПЭТ-КТ, уточнил нардеп.

здравоохранение

