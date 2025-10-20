Практика судов
  1. В Украине

Дело «Золотого мандарина»: апелляция ВАКС разрешила заочное досудебное расследование в отношении Логвинского

18:45, 20 октября 2025
Апелляционная палата ВАКС разрешила провести специальное досудебное расследование экснардепа Георгия Логвинского.
Дело «Золотого мандарина»: апелляция ВАКС разрешила заочное досудебное расследование в отношении Логвинского
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурорши и предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс‑народного депутата Георгия Логвинского, подозреваемого в организации схемы, по которой контролируемая им компания «Золотой мандарин» получила 54 млн грн из государственного бюджета. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Также коллегия судей АП ВАКС отказала в апелляционной жалобе стороны защиты.

Напомним, что в январе 2024 года следственный судья ВАКС уже отказал в удовлетворении такого ходатайства, указав, что большинство доказательств были собраны до снятия неприкосновенности Логвинского как мужа судьи ЕСПЧ.

Но в ноябре АП ВАКС направила ходатайство на рассмотрение первой инстанции. Коллегия судей отметила, что следственный судья при рассмотрении ходатайства не исследовал и не оценил представленные доказательства, пришёл к выводу об их недостаточности без должного обоснования.

В апреле 2025 года ВАКС снова отказал в проведении специального досудебного расследования. Поскольку следственный судья вновь признал, что часть доказательств была получена с нарушением неприкосновенности Логвинского, поэтому не может использоваться для подтверждения подозрения. Следовательно, по мнению судьи, уровень обоснованности подозрения является недостаточным.

Прокурорша в новом апелляционном рассмотрении подчёркивала обоснованность подозрения и то, что доказательства были собраны после окончания действия неприкосновенности Логвинского с соблюдением прав человека. Сторона защиты, напротив, возражала против апелляционной жалобы прокурорши и просила изменить мотивировочную часть постановления следственного судьи.

Также ранее АП ВАКС предоставила разрешение на заочное содержание под стражей Логвинского. Перед этим ВАКС также неоднократно отказывал в этом.

По версии следствия, подозреваемый в период 2013‑2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путём введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между контролируемым другим соучастникам преступления предприятием с признаком фиктивности ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАБУ разоблачило главу Одесского областного совета Григория Диденко и его жену-народного депутата Юлию Диденко в недостоверном декларировании

НАБУ и САП сообщили главе Одесского областного совета Григорию Диденко и его жене – народному депутату Юлии Диденко о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Бюджетный комитет предлагает отклонить идею Кабмина отдельно оплачивать работу проектных групп в министерствах

В Раде не оценили заложенную в бюджет-2026 идею Кабмина создать в министерствах проектные группы с отдельными правилами выплаты вознаграждения, которые будет устанавливать сам Кабмин.

САП обжалует уменьшение залога Богдану Львову с 302 млн грн до 20 млн грн

20 октября следственный судья ВАКС уменьшил залог Богдану Львову в 15 раз.

Адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав, в случае подачи иска к экс-клиенту о невыполнении условий договора – САУ

Если адвокат вынужден подать в суд на бывшего клиента по поводу невыполнения условий договора, то адвокат освобождается от обязанности сохранения адвокатской тайны в пределах, необходимых для защиты его прав – САУ предоставил разъяснение.

Бюджетный комитет рекомендует исключить из проекта госбюджета на 2026 год приостановку норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

В Раде не одобрили предложение Кабмина о приостановке на 2026 год действия нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя в пользу государства при условии предварительного внесения органом государственной власти или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Чаку
    Євген Чаку
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Руслан Сидорович
    Руслан Сидорович
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України