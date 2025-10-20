Дело «Золотого мандарина»: апелляция ВАКС разрешила заочное досудебное расследование в отношении Логвинского

Апелляционная палата ВАКС разрешила провести специальное досудебное расследование экснардепа Георгия Логвинского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурорши и предоставила разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении экс‑народного депутата Георгия Логвинского, подозреваемого в организации схемы, по которой контролируемая им компания «Золотой мандарин» получила 54 млн грн из государственного бюджета. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Также коллегия судей АП ВАКС отказала в апелляционной жалобе стороны защиты.

Напомним, что в январе 2024 года следственный судья ВАКС уже отказал в удовлетворении такого ходатайства, указав, что большинство доказательств были собраны до снятия неприкосновенности Логвинского как мужа судьи ЕСПЧ.

Но в ноябре АП ВАКС направила ходатайство на рассмотрение первой инстанции. Коллегия судей отметила, что следственный судья при рассмотрении ходатайства не исследовал и не оценил представленные доказательства, пришёл к выводу об их недостаточности без должного обоснования.

В апреле 2025 года ВАКС снова отказал в проведении специального досудебного расследования. Поскольку следственный судья вновь признал, что часть доказательств была получена с нарушением неприкосновенности Логвинского, поэтому не может использоваться для подтверждения подозрения. Следовательно, по мнению судьи, уровень обоснованности подозрения является недостаточным.

Прокурорша в новом апелляционном рассмотрении подчёркивала обоснованность подозрения и то, что доказательства были собраны после окончания действия неприкосновенности Логвинского с соблюдением прав человека. Сторона защиты, напротив, возражала против апелляционной жалобы прокурорши и просила изменить мотивировочную часть постановления следственного судьи.

Также ранее АП ВАКС предоставила разрешение на заочное содержание под стражей Логвинского. Перед этим ВАКС также неоднократно отказывал в этом.

По версии следствия, подозреваемый в период 2013‑2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путём введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между контролируемым другим соучастникам преступления предприятием с признаком фиктивности ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО «Киевэнерго».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.