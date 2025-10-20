Практика судів
Справа «Золотого мандарина»: апеляція ВАКС дозволила заочне досудове розслідування щодо Логвинського

18:45, 20 жовтня 2025
Апеляційна палата ВАКС дозволила провести спеціальне досудове розслідування щодо екснардепа Георгія Логвинського.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурорки та надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування щодо екснардепа Георгія Логвинського, підозрюваного в організації схеми, за якою підконтрольна йому компанія «Золотий мандарин» отримала 54 млн грн з держбюджету. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Також колегія суддів АП ВАКС відмовила в апеляційній скарзі сторони захисту.

Нагадаємо, що в січні 2024 року, слідчий суддя ВАКС вже відмовив у задоволенні такого клопотання, зазначивши, що більшість доказів були зібрані до зняття імунітету Логвинського як чоловіка судді ЄСПЛ.

Але в листопаді АП ВАКС відправила клопотання на розгляд першої інстанції. Колегія суддів зазначила, що слідчий суддя під час розгляду клопотання не дослідив та не оцінив надані докази, прийшовши до висновку про їх недостатність без належного обґрунтування.

У квітні 2025 року ВАКС знову відмовив у здійсненні спеціального досудового розслідування. Оскільки слідчий суддя знову визнав, що частина доказів була здобута з порушенням імунітету Логвинського, тому не може використовуватись для підтвердження підозри. Відтак, на думку судді, рівень обґрунтованості підозри є недостатнім.

Прокурорка в новому апеляційному розгляді наголошувала на обґрунтованості підозри і на тому, що докази були зібрані після закінчення дії імунітету Логвинського з дотриманням прав людини. Сторона захисту натомість заперечувала проти апеляційної скарги прокурорки та просили змінити мотивувальну частину ухвали слідчого судді.

Також раніше АП ВАКС надала дозвіл на заочне тримання під вартою Логвинського. Перед цим ВАКС також неодноразово відмовляв у цьому.

За версією слідства, підозрюваний впродовж 2013-2016 років, розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету, шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ «Золотой Мандарин Ойл» та ПАТ «Київенерго».

