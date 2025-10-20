Полиция подтвердила версию самоубийства криптоблогера Константина Ганича

Криптопредприниматель Константин Ганич застрелился в собственном Lamborghini в Киеве, — полиция

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Оболонском районе Киева в автомобиле Lamborghini Urus обнаружили тело 32-летнего предпринимателя и криптоблогера Константина Ганича с огнестрельным ранением головы. Рядом находилось оружие, зарегистрированное на погибшего. 20 октября полиция подтвердила, что мужчина совершил самоубийство.

По информации полиции, расследование обстоятельств гибели 32-летнего предпринимателя и блоггера продолжается.

После анализа записей с камер видеонаблюдения и проведения ряда следственных действий полицейские пришли к выводу, что Константин Ганич совершил самоубийство. По данным следствия, накануне трагедии он сообщал близким об ухудшении эмоционального состояния из-за финансовых проблем и направил прощальное сообщение. В ночь перед гибелью мужчина припарковал автомобиль возле жилого дома и произвел выстрел в голову из зарегистрированного оружия.

Сведения об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с отметкой «самоубийство».

