Поліція підтвердила версію самогубства криптоблогера Костянтина Ганіча

Криптопідприємець Костянтин Ганіч застрелився у власному Lamborghini в Києві, — поліція

Як писала «Судово-юридична газета», в Оболонському районі Києва в автомобілі Lamborghini Urus виявили тіло 32-річного підприємця і криптоблогера Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Поруч знаходилася зброя, зареєстрована на загиблого. 20 жовтня поліція підтвердила, що чоловік вчинив самогубство.

За інформацією поліції, розслідування обставин загибелі 32-річного підприємця та блогера триває.

Після аналізу записів з камер відеоспостереження та проведення низки слідчих дій поліцейські дійшли висновку, що Костянтин Ганіч вчинив самогубство. За даними слідства, напередодні трагедії він повідомляв близьким про погіршення емоційного стану через фінансові проблеми та надіслав прощальне повідомлення. У ніч перед загибеллю чоловік припаркував авто біля житлового будинку та здійснив постріл у голову з зареєстрованої зброї.

Відомості про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство з відміткою «самогубство».

