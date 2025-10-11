Практика судів
На Оболоні в авто знайшли криптоблогера Костянтина Ганіча з простреленою головою

11:27, 11 жовтня 2025
Поліція розглядає версію самогубства, але перевіряє всі обставини.
На Оболоні в авто знайшли криптоблогера Костянтина Ганіча з простреленою головою
Уранці в Оболонському районі Києва в автомобілі Lamborghini Urus виявили тіло 32-річного підприємця і криптоблогера з вогнепальним пораненням голови. Поруч знаходилася зброя, зареєстрована на загиблого. Попередньо поліція схиляється до версії самогубства, але розслідує всі можливі причини. Як повідомляє «Труха Україна», загиблий – відомий криптопідприємець Костянтин Ганіч.

За даними поліції, напередодні чоловік повідомляв близьким про фінансові труднощі та пригнічений стан, а також надіслав прощальні повідомлення.

За фактом смерті відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «самогубство». Досудове розслідування триває, правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

