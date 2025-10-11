На Оболони в авто нашли криптоблогера Константина Ганича с простреленной головой

Полиция рассматривает версию самоубийства, но проверяет все обстоятельства.

Утром в Оболонском районе Киева в автомобиле Lamborghini Urus обнаружили тело 32-летнего предпринимателя и криптоблогера с огнестрельным ранением головы. Рядом находилось оружие, зарегистрированное на погибшего. Предварительно полиция склоняется к версии самоубийства, но расследует все возможные причины. Как сообщает «Труха Украина», погибший – известный криптопредприниматель Константин Ганич.

По данным полиции, накануне мужчина сообщал близким о финансовых трудностях и подавленном состоянии, а также отправил прощальные сообщения.

По факту смерти открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство». Досудебное расследование продолжается, правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

