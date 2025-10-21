Нужно ли переселенцу сообщать Пенсионный фонд о трудоустройстве — разъяснение

После трудоустройства внутренне перемещенные лица, получающие государственную помощь на жительство, обязаны сообщить об этом Пенсионному фонду.

Внутренне перемещенные лица, которые получают помощь на проживание, должны сообщить Пенсионному фонду Украины о своём трудоустройстве. Это необходимо сделать в течение 14 календарных дней с момента возникновения изменений, которые могут повлиять на право на получение помощи. Об этом сообщили в ПФУ.

Информирование можно осуществить лично, по почте или электронными средствами — при наличии электронной подписи или средств электронной идентификации. Сообщить можно как непосредственно органу ПФУ, так и уполномоченному лицу в сельском, посёлковом или городском совете либо администратору ЦНАПа.

Это правило касается тех лиц, которые ранее состояли на учёте в центре занятости как безработные, а сейчас начали работать. Невыполнение этого требования может привести к утрате права на помощь или возврату полученных средств.

Можно ли устанавливать испытательный срок для ВПЛ

Гоструда напоминает, что испытание при приёме на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трёх месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с соответствующим выборным органом первичной профсоюзной организации, — шести месяцев. Испытание не устанавливается при приёме на работу:

лиц, не достигших восемнадцати лет;

молодых специалистов после окончания высших учебных заведений;

лиц, уволенных в запас из военной или альтернативной (невоенной) службы;

лиц с инвалидностью, направленных на работу согласно рекомендациям медико-социальной экспертизы;

лиц, избранных на должность;

победителей конкурсного отбора на замещение вакантной должности;

лиц, прошедших стажировку при приёме на работу с отрывом от основной работы;

беременных женщин;

одиноких матерей, имеющих ребёнка до четырнадцати лет или ребёнка с инвалидностью;

лиц, с которыми заключается срочный трудовой договор сроком до 12 месяцев;

лиц на временные и сезонные работы;

внутренне перемещённых лиц.

Однако нормы законодательства о труде в условиях военного положения действуют с учётом требований Закона от 15.03.2022 № 2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Согласно пункту 2 статьи 2 этого Закона, при заключении трудового договора в период действия военного положения условие об испытании работника при приёме на работу может устанавливаться для любой категории работников.

