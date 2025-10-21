На Киевщине в смертельном ДТП при участии 15-летнего парня погиб подросток, шестеро детей в больнице

В ДТП с участием 15-летнего водителя погиб подросток, еще шестеро — травмированы.

В селе Мигалки Бучанского района произошла трагическая дорожная авария, в результате которой погиб 14-летний подросток, еще шестеро несовершеннолетних получили травмы.

Как сообщили в полиции Киевской области, 15-летний подросток сел за руль автомобиля Opel Vectra и, двигаясь по улице Шевченко, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина столкнулась с деревом.

На месте происшествия работали полицейские, спасатели и медики. Всех пострадавших детей госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту аварии начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в парламенте 21 октября зарегистрировали законопроект 14133 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и другие законы относительно повышения безопасности дорожного движения путем внедрения системы штрафных баллов. Смысл штрафных баллов в том, чтобы водители понимали, что если они регулярно нарушают правила дорожного движения: скоростной режим, правила парковки, создают аварийные ситуации, они накапливают баллы.

