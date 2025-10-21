Практика судов
Защиту для критической инфраструктуры будут закупать без торгов — решение правительства

13:54, 21 октября 2025
Правительство разрешило на пять месяцев осуществлять закупки для строительства укрытий для критической инфраструктуры без торгов.
Фото: korrespondent.net
Кабинет Министров утвердил изменения в пункт 13 «Особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины „О публичных закупках“, на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены». Об этом сообщил Правительственный портал.

Согласно решению правительства, до 1 марта 2026 года закупки для строительства, ремонта или других инженерно-технических мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры могут проводиться путем заключения договора без проведения открытых торгов или использования электронного каталога. Решение касается приобретения товаров и услуг (кроме текущего ремонта) от 100 тыс. грн, услуг по текущему ремонту от 200 тыс. грн, работ — от 1,5 млн грн.

В предыдущей редакции Особенностей такая процедура применялась только для объектов топливно-энергетического сектора. Теперь она распространена также на объекты систем жизнеобеспечения (вода, тепло, электроснабжение), транспорт и почту.

«Страна-агрессор целенаправленно уничтожает нашу энергетическую и транспортную инфраструктуру. Каждая задержка с восстановлением означает более долгие перебои в энергоснабжении, трудности с перевозками. Временные изменения в процедуре позволят заказчикам быстрее заключать договоры и запускать ремонтные или защитные работы там, где это необходимо, немедленно. Это поможет защитить людей и сохранить устойчивость экономики», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Ранее осенью 2025 года Россия изменила подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины. Враг целенаправленно сказывается на системах передачи электроэнергии и маневренной генерации в отдельных регионах страны. 

Кабинет Министров Украины

